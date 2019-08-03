Движение на трассе в Ленинградской области восстановлено после ДТП

Специалисты восстановили движение на федеральной трассе в Ленинградской области А-114 «Вологда — Тихвин — трасса Р-21 «Кола», остановленное из-за ДТП, об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Северо-Запад».

На дороге в Бокситогорском районе в субботу, 3 августа, столкнулись легковой Skoda и грузовик «КамАЗ». По предварительной информации, Skoda выехала на полосу встречного движения, погибли три пассажира легкового авто, пишет ТАСС.

Объезд участка трассы осуществлялся через город Пикалево. Движение с 10:40 мск «открыто и осуществляется в штатном режиме».

Накануне не менее 11 человек пострадали в результате аварии с участием служебного автобуса и грузовика на закрытой территории одного из заводов в Татарстане. Автобус с вахтовиками отправлялся в Елабугу, когда в него врезался грузовик с прицепом.