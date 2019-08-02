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Три человека пострадали при ДТП с деревом в Брянской области

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Три человека получили травмы в результате аварии в Брянской области. Автомобиль врезался в дерево.

Авария произошла на трассе Брянск–Новозыбков–Трубчевск. По данным ГИБДД, 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ» во время поворота не справился с управлением, в результате чего машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

В результате происшествия автомобилист получил закрытый перелом голени, у 43-летней пассажирки диагностировали закрытый перелом бедренной кости со смещением и ушиб грудной клетки, у 20-летней пассажирки выявили закрытый перелом плеча и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области при столкновении загорелись грузовик и легковой автомобиль Honda. Водитель иномарки погиб на месте, водитель грузовика госпитализирован с травмами и ожогами.

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