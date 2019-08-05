Восемь человек пострадали в результате ДТП в Казани

Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на дороге в Казани. Различные травмы получили восемь человек.

Авария произошла в поселке Царицыно. По данным ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением во время поворота и совершил выезд на встречную полосу. В результате он допустил столкновение с автомобилем Suzuki. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В результате происшествия травмы получили восемь человек. По информации медиков, два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один человек помещен в травматологическое отделение.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу перед молоковозом. В результате столкновения транспортное средство загорелось. Мужчина скончался на месте.