Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Псковской области

В Стругокрасненском районе Псковской области столкнулись две легковые иномарки. Погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла в пятницу вечером, 2 августа, на 240-м км дороги Санкт-Петербург–Невель. По данным УМВД, 39-летний водитель при обгоне вывел Audi 80 на встречную полосу, где Audi столкнулся с Ford Mondeo, пишет Псковская Лента Новостей.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Audi скончался на месте от полученных травм. Водитель второй иномарки и его пассажирка 1987 года рождения были госпитализированы.

1 августа сообщалось о том, что в Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который скрылся за границей после ДТП. В результате аварии погиб пассажир автомобиля.