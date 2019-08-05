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Мотоциклист погиб после столкновения со столбом в Башкирии

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В Илишевском районе Республики Башкорстостан водитель мотоцикла Kawasaki врезался в столб. Мужчина погиб. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 4 августа на 48-м км автодороги Бакалы–Верхнеяркеево. По данным Госавтоинспекции, 28-летний водитель мотоцикла Kawasaki на опасном повороте допустил опрокидывание. Его отбросило на бетонный столб, пишет ИА «Башинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются.

На дорогах республики 4 августа зарегистрировано 16 аварий, в которых погибли два человека, еще 20 получили травмы. Выявлено 2,2 тыс. нарушений правил дорожного движения.

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