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Автомобиль сгорел после ДТП с молоковозом в Удмуртии

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Легковой автомобиль загорелся в результате ДТП с участием молоковоза в Удмуртии. Водитель погиб до приезда врачей.

Авария произошла на трассе из Ижевска в Сарапул вблизи села Бураново. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил выезд на встречную полосу, в результате он столкнулся с автоцистерной «КамАЗ». От удара легковой автомобиль загорелся, сообщает ИА «Сусанин».

Водитель Daewoo скончался на месте. Его личность оперативно установить не удалось. Водитель молоковоза получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.

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