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Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Нижегородской области

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В Вачском районе Нижегородской области столкнулись Lifan и Lada. Погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла в воскресенье, 4 августа, на трассе Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. По данным ГИБДД, 35-летняя водитель Lifan потеряла управление, машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Lada, пишет ИА «НьюсНН».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пассажиры обеих машин. Водители получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

18 июля в Воротынском районе Нижегородской области грузовик сбил девятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Ребенок погиб.

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