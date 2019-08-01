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Эстонец скрылся за границей после смертельного ДТП в Псковской области

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В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Эстонии, который скрылся за границей после ДТП. В результате аварии погиб пассажир автомобиля.

Авария произошла в Печорах летом 2018 года. Водитель машины BMW не справился управлением при движении по улице Железнодорожной, в результате чего иномарка съехала в кювет и столкнулась с ограждением. Пассажир автомобиля скончался на месте.

После аварии водитель, являющийся гражданином Эстонии, не имея документов на право выезда из РФ, в неустановленном месте миновал таможенный пост и пересек границу. Мужчина намеревался скрыться от уголовной ответственности, пишет ИА FlashNord.

По факту произошедшего прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье «Пересечение государственной границы РФ без действительных документов на право выезда из РФ».

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