Дело возбудили по факту ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Иркутске, в котором погибли два человека. 11 человек доставлены в больницу.

По данным правоохранительных органов, 57-летний водитель автобуса совершил выезд на встречную полосу в районе плотины ГЭС, в результате транспортное средство столкнулось с автомобилем Kia Soul. 27-летняя пассажирка автобуса и 31-летняя женщина-водитель иномарки скончались на месте. В больницу были доставлены десять пассажиров и водитель автобуса, сообщает ИА IrkustkMedia. Шестеро из них госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи намерены проверить соблюдение требований по предрейсовому техническому осмотру автобуса и медицинскому освидетельствованию водителя.