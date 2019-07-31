Три ребенка пострадали в ДТП в Новосибирской области

Автомобиль с шестью людьми в салоне опрокинулся в Новосибирской области. Водитель погиб, трое детей получили травмы.

Авария произошла в селе Завьялово. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Honda Accord не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась. В салоне находились шесть человек. Трое детей в возрасте года, двух и пяти лет были доставлены в больницу. Их мать не пострадала. Пассажир иномарки получил серьезные травмы. 33-летний водитель скончался на месте происшествия, сообщает vn.ru.

По словам пассажирки, они возвращались с отдыха возле реки, где взрослые употребили спиртное. По факту ДТП проводится проверка.