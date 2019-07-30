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Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Красноярском крае. Травмы получили водитель и пять пассажиров.

Авария произошла на трассе Р-255 «Сибирь». Автобус, следовавший из Красноярска в Зеленогорск, совершил столкновение с попутным грузовиком «КамАЗ» с прицепом. В ГИБДД уточнили, что причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем автобуса, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В салоне автобуса находились 38 пассажиров. Пятерым потребовалось оказание медицинской помощи. Также пострадал водитель автобуса. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области неуправляемый грузовик совершил столкновение с автомобилем Infiniti и сбил остановку общественного транспорта. Травмы получили три человека.

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