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Один человек погиб и двое пострадали в пьяном ДТП в Башкирии

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В Абзелиловском районе Республики Башкортостан отечественная легковушка съехала в кювет. Погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Авария произошла в понедельник, 29 июля, в селе Аскарово. По предварительной информации, 38-летний местный житель за рулем ВАЗ-2114 допустил съезд в кювет, где машина опрокинулась, пишет ИА «Башинформ».

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний пассажир из Оренбургской области скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и его 21-летняя пассажирка были госпитализированы.

Известно, что водитель управлял машиной в пьяном состоянии. Обстоятельства аварии устанавливаются.

29 июля на дорогах Башкирии зарегистрировано десять ДТП. В них погибли два человека, еще 17 получили травмы. За сутки было выявлено 2,2 тыс. нарушений правил дорожного движения.

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