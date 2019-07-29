Прямой эфир

Возбуждено дело после ДТП с пятью жертвами в Ленобласти

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, которая 28 июля унесла жизни пяти человек Лужском районе. Около 11 часов утра на 135-м км трассы Петербург–Псков возле Крупели произошло лобовое столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и KIA Sorento.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на месте ДТП погибли женщина – водитель KIA и ее пассажирка, а также водитель и пассажир Mitsubishi. Два пассажира KIA, мужчина и женщина, были госпитализированы. Впоследствии пострадавшая скончалась. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии, информирует телеканал «78».

Как сообщалось 22 июля, в Ленинградской области столкнулись пять легковых машин. В результате аварии пострадали двое детей, рассказал источник в экстренных службах. ДТП произошло в Выборгском районе, в 17 км от Приозерска. Все машины ехали в попутном направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое детей пострадали в ДТП с пятью машинами в Ленобласти
В Ленобласти перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017