Возбуждено дело после ДТП с пятью жертвами в Ленобласти

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, которая 28 июля унесла жизни пяти человек Лужском районе. Около 11 часов утра на 135-м км трассы Петербург–Псков возле Крупели произошло лобовое столкновение автомобилей Mitsubishi Pajero и KIA Sorento.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на месте ДТП погибли женщина – водитель KIA и ее пассажирка, а также водитель и пассажир Mitsubishi. Два пассажира KIA, мужчина и женщина, были госпитализированы. Впоследствии пострадавшая скончалась. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии, информирует телеканал «78».

Как сообщалось 22 июля, в Ленинградской области столкнулись пять легковых машин. В результате аварии пострадали двое детей, рассказал источник в экстренных службах. ДТП произошло в Выборгском районе, в 17 км от Приозерска. Все машины ехали в попутном направлении.