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Водитель и пассажир скутера погибли при ДТП в Московской области

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Два человека погибли в результате столкновения скутера и автомобиля во Власихе (Московская область). Иномарка при столкновении загорелась.

Авария произошла на Успенском шоссе. По словам очевидцев, скутер выезжал с второстепенной дороги, транспортное средство столкнулось с автомобилем BMW. Иномарка загорелась, водитель успел покинуть салон и получил незначительные травмы. Пассажир и водитель скутера, которым 19 и 20 лет, скончались на месте происшествия. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Приморье при столкновении автомобиля и мотоцикла погибли два человека. По данным правоохранительных органов, выезд на встречную полосу совершил водитель иномарки.

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