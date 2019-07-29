Два человека погибли при столкновении мотоцикла с иномаркой в Приморье

В районе Лесозаводска в Приморском крае столкнулись автомобиль Toyota Mark II и мотоцикл BMW. Погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла на трассе Хабаровск–Владивосток. Было установлено, что 23-летняя водитель автомобиля Toyota Mark II выехала на полосу встречного движения и столкнулась с мотоциклом BMW под управлением 44-летнего жителя Владивостока, пишет ИА UssurMedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист и 22-летний пассажир автомобиля получили различные травмы, от которых скончались на месте. Водитель Toyota и ее 23-летний пассажир получили травмы.

По факту дорожной аварии организована проверка. Обстоятельства и причины устанавливаются.