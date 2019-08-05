Мужчина и подросток погибли в ДТП с фурой в Краснодарском крае

Два человека получили смертельные травмы в результате ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. В числе жертв аварии 12-летний подросток.

ДТП произошло в Кореновском районе. По данным ГИБДД, 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил выезд на встречную полосу по мокрой дороге. В результате легковушка столкнулась с грузовиком DAF. Водитель «ВАЗа» и его 12-летний пассажир скончались на месте происшествия, сообщают «Кубанские новости».

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей в Краснодарском крае соблюдать максимальную бдительность, когда в салоне находятся несовершеннолетние. Не рекомендуется совершать резкие маневры, кроме того, следует выбирать скорость движения в соответствии с дорожными условиями.