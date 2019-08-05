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Два человека погибли в ДТП с внедорожником в Приморье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Приморском крае два человека погибли в автомобильной аварии. Как сообщили в краевом управлении МВД в понедельник, 5 августа, внедорожник перевернулся на дороге Лазо-Заповедное в Партизанском районе.

В полиции рассказали, что 22-летний водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части в кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель и двое пассажиров — 21-летняя девушка и 30-летний мужчина — оказались в больнице с различными травмами. Еще два пассажира — 22-летняя девушка и 34-летний мужчина — скончались на месте до прибытия врачей.

Известно, что водитель внедорожника в этом году привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

По факту ДТП правоохранительные органы ведут проверку, назначен ряд экспертиз.

4 августа сообщалось о смертельном ДТП в Курганской области. Там автомобиль Chery Tiggo выехал на полосу встречного движения. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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