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Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области

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Фото: 64.mchs.gov.ru
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В Красноармейском районе Саратовской области опрокинулся рейсовый автобус. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает УГИБДД по региону.

Инцидент произошел около 05:40 мск на 376 км автотрассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» неподалеку от населенного пункта Луганское. Как отмечается, пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, передает «Интерфакс».

«По предварительным данным, четверых взрослых и двоих детей с незначительными повреждениями доставили в лечебное заведение на осмотр», — сообщили в ведомстве.

4 августа на автотрассе «Санкт-Петербург–Псков» в Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. В результате инцидента пострадали три человека.

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