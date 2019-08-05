Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области
В Красноармейском районе Саратовской области опрокинулся рейсовый автобус. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает УГИБДД по региону.
Инцидент произошел около 05:40 мск на 376 км автотрассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» неподалеку от населенного пункта Луганское. Как отмечается, пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся, передает «Интерфакс».
«По предварительным данным, четверых взрослых и двоих детей с незначительными повреждениями доставили в лечебное заведение на осмотр», — сообщили в ведомстве.
4 августа на автотрассе «Санкт-Петербург–Псков» в Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. В результате инцидента пострадали три человека.