Прямой эфир

В Ленинградской области произошло крупное ДТП с 7 авто

0
Фото: vk.com/ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей на автотрассе Санкт-Петербург–Псков в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Стремление к нулю: как водителей воспитывают суровыми штрафами
И чем, помимо «рубля», можно добиться нулевой смертности на дорогах

Инцидент произошел на 81-м километре магистрали в Гатчинском районе. Движение на данном участке автотрассы в настоящий момент ограничено.

«Водитель, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, двигаясь из Брянска в Санкт-Петербург, неверно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Chevrolet Spark», — говорится в сообщении.

Как уточняется, после этого произошло столкновение еще пяти машин, которые также двигались в попутном направлении: Honda, Ford, Renault, Volkswagen и Lada.

В результате аварии водитель Lada, а также два пассажира — женщина и 13-летний мальчик — получили травмы. Водитель, передает ТАСС, находится в тяжелом состоянии, пассажиры — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее пять человек погибли, еще 14 получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Апанасенковском районе Ставропольского края. Инцидент произошел в пятницу, 2 августа, около 02:30 по местному времени (совпадает с мск) на 420-м км трассы Астрахань–Элиста–Ставрополь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Движение по трассе М-10 восстановлено в Новгородской области после ДТП
Семь человек пострадали в результате аварии под Новосибирском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017