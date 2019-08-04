В Ленинградской области произошло крупное ДТП с 7 авто

Три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей на автотрассе Санкт-Петербург–Псков в Ленинградской области. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошел на 81-м километре магистрали в Гатчинском районе. Движение на данном участке автотрассы в настоящий момент ограничено.

«Водитель, управляя автомобилем DAF с полуприцепом, двигаясь из Брянска в Санкт-Петербург, неверно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Chevrolet Spark», — говорится в сообщении.

Как уточняется, после этого произошло столкновение еще пяти машин, которые также двигались в попутном направлении: Honda, Ford, Renault, Volkswagen и Lada.

В результате аварии водитель Lada, а также два пассажира — женщина и 13-летний мальчик — получили травмы. Водитель, передает ТАСС, находится в тяжелом состоянии, пассажиры — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее пять человек погибли, еще 14 получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Апанасенковском районе Ставропольского края. Инцидент произошел в пятницу, 2 августа, около 02:30 по местному времени (совпадает с мск) на 420-м км трассы Астрахань–Элиста–Ставрополь.