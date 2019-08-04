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Движение по трассе М-10 восстановлено в Новгородской области после ДТП

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Фото: vk.com/ЧП 53 Великий Новгород.Новости
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Движение на участке трассы М-10 в Новгородской области, на котором произошло массовое ДТП, восстановлено. Об этом ТАСС в воскресенье, 4 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, в результате аварии госпитализированы трое взрослых и двое детей.

ДТП с участием семи машин произошло ранее в воскресенье в Чудовском районе Новгородской области, после этого движение на участке трассы полностью перекрыли. В районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля.

Накануне из-за аварии перекрывалось движение на федеральной трассе в Ленинградской области А-114 Вологда–Тихвин — трасса Р-21 «Кола». На дороге в Бокситогорском районе столкнулись легковой автомобиль Skoda и грузовик «КамАЗ».

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