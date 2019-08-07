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Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Сахалине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Автобус и грузовик столкнулись вблизи населенного пункта Тихая на Сахалине, пострадали 12 человек, восемь из них госпитализированы. Об этом 7 августа сообщили в Макаровской центральной районной больнице.

Инцидент произошел на 134-м км трассы Южно-Сахалинск – Оха. В салоне автобуса находился 21 пассажир. Детей среди пострадавших нет.

«К нам обратились всего 12 человек, восемь человек решили госпитализировать. Они с черепно-мозговой травмой, есть небольшие переломы», — приводит сообщение медиков ТАСС.

Состояние всех госпитализированных оценивается как средней тяжести. Остальные пострадавшие получили несерьезные ушибы.

5 августа сообщалось, что шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области.

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