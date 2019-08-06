В ГИБДД уточнили данные по погибшим в ДТП под Рязанью

В Госавтоинспекции уточнили данные по числу погибших в аварии с участием микроавтобуса в Рязанской области. В ГИБДД заявляют о шести, а не семи погибших, как сообщалось ранее.

«На данный момент известно, что в результате ДТП шесть человек погибли, из которых один ребенок — девочка 14 лет, и восемь пострадали, среди которых тоже есть несовершеннолетний», — заявили в ГИБДД агентству ТАСС.

Информацию о гражданстве жертв ДТП в Госавтоинспекции подтвердили: все погибшие являлись гражданами Таджикистана.

Авария произошла около 5:00 мск 6 августа в Сасовском районе, пишет «Газета.ру». На 405-м км трассы М5 столкнулись Mercedes-Benz Vito и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Известно, что микроавтобус с российскими номерами был зарегистрирован на частное лицо и, вероятно, направлялся в Таджикистан. На месте продолжают работу сотрудники экстренных служб.