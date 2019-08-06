Дело возбудили по факту смертельного наезда на пенсионерку в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту аварии на Пискаревском проспекте. Иномарка насмерть сбила 67-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Авария произошла в понедельник, 5 августа, около дома № 21 по Пискаревскому проспекту. 35-летний водитель Mercedes-Benz наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, пишет телеканал «78».

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина погибла на месте.

По факту произошедшего ГСУ ГУ МВЛ России возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

4 августа сообщалось об аварии с участием семи автомобилей на трассе Санкт-Петербург – Псков в Ленинградской области. Пострадали три человека.