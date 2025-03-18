Россиянам списали впятеро больше долгов без суда в 2024 году

В 2024 году почти 36 тыс. человек списали долги без суда на 17,4 млрд рублей. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе «Федресурса». Такая сумма оказалась почти в 5,5 раза выше того, что было в 2023-м. Тогда несостоятельными стали 9,3 тыс. человек — им простили задолженности на 3,2 млрд рублей.

Внесудебная процедура направлена на адресную помощь социально уязвимым гражданам, которые столкнулись с финансовыми трудностями, заявили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Механизм позволяет освободиться от непосильных долгов только добросовестным гражданам, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в РФ существует процедура судебного банкротства. В 2024-м ей воспользовались 432 тыс. человек — это на четверть больше показателя прошлого года.

Основная причина роста популярности внесудебного банкротства — в том, что оно стало доступным для разных категорий населения, пояснили в пресс-службе Минэка. Там напомнили: с ноября 2023 года механизм расширили на пенсионеров, семей с детьми и всех граждан, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет.

Рост внесудебных банкротств — прямое следствие расширения «воронки», то есть смягчения критериев по избавлению от долгов для новой категории граждан, считает и основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

Увеличение роста внесудебных банкротств за последние годы — это спрогнозированное и ожидаемое явление, уверена председатель совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко.

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В конечном расчете: россиянам без суда списали впятеро больше долгов