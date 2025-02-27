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- В неоплачиваемом долгу: россиян освободят от выплат по оформленным мошенниками кредитам
В неоплачиваемом долгу: россиян освободят от выплат по оформленным мошенниками кредитам
С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон о введении периода охлаждения для желающих оформить кредит. Также в ряде случаев заемщики получат возможность не выплачивать кредит, если он взят под влиянием мошенников. Во сколько это нововведение обойдется банковскому сектору, разбирались «Известия».
Как это будет работать
Механизм взаимодействия между Центробанком и правоохранительными органами уже прорабатывается, рассказал депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. До осени банки и МФО обязаны усовершенствовать свои системы кибербезопасности и начать тщательнее проверять заемщика.
Если же кредитная организация не выполнила предписаний Банка России — не проверила клиента, не обеспечила период охлаждения, а по итогам расследования возбуждено уголовное дело о хищении — кредитные обязательства по новым нормам следует аннулировать.
— Высокая защита заемщиков от действий мошенников будет способствовать росту их доверия к банковским продуктам и спросу на них. Для самих банков сокращение случаев мошенничества приведет к снижению доли проблемных кредитов, возникших в результате действий злоумышленников. Это положительно отразится на качестве их кредитных портфелей, — заявили «Известиям» в пресс-службе ВТБ.
Исключительно через суд
Возможность не погашать долг, возникший в результате действий мошенников, появится у жертв обмана только в случае возбуждения уголовного дела, указывает руководитель аудиторской и консалтинговой компании «Юстиком» Ирина Кузнецова. «Соответственно, если нет уголовного дела, то платить по кредиту все равно придется», — говорит она.
При этом в период до возбуждения уголовного дела, скорее всего, придется начать погашать долг в надежде на возврат этих средств по решению суда, поясняет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.
— Ключевым барьером является требование о наличии возбужденного уголовного дела. Это не просто формальность — постановление о возбуждении дела выносится только при наличии достаточных доказательств преступления. При этом необходимо доказать прямую связь между действиями мошенников и оформлением конкретного кредита. Если заемщик просто стал жертвой обмана, но кредит оформлял самостоятельно и осознанно — оснований для освобождения от выплат не возникнет, — согласен бизнес-юрист Макс Лоумен.
В то же время, как считает Ирина Кузнецова, у отдельных граждан может возникнуть соблазн использовать закон для неосновательного обогащения. К примеру, договориться о переводе кредитных средств какому-то знакомому в другой город с помощью пары родственников в качестве дроперов, предполагает Юлия Макаренко.
Участник проекта «Экспертная Опора» из Ростова-на-Дону, юрист Мария Головина, напротив, полагает, что «лазейкой это не станет, потому что главное здесь проверки, период охлаждения и возбужденное уголовное дело».
Дьявол в деталях
Итак, жертвы мошенников получают возможность не платить по кредиту, если его выдал банк без соблюдения должных процедур, сходятся во мнении опрошенные эксперты. В то же время дьявол кроется в деталях, считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
— Во-первых, суд вправе заблокировать «пойманные» деньги, и ими никто не воспользуется. Уголовные дела могут рассматриваться годами. Во-вторых, с кого будут стараться взимать ущерб? Если со злоумышленников, то это утопичная идея. Им выставят счет в миллионы и миллиарды рублей, в зависимости от размаха преступников, но получить их практически невозможно. А в случае предъявления финансовых претензий дроперам — вольным или невольным посредникам — дела рискуют увязнуть в ответных исках, где те также могут потребовать признать себя жертвами, — комментирует аналитик.
Технические средства также помогают выявить попытки обмана, отмечает Макс Лоумен. По его словам, современные системы безопасности отслеживают, с какого устройства и IP-адреса оформлялся кредит, анализируют поведение клиента и движение денежных средств.
— Если заем взят с личного устройства заемщика, по его домашнему IP и полученные деньги тратились в обычной для него манере, доказать факт мошенничества будет практически невозможно. Кроме того, заемщику придется подтвердить, что финансовая организация не провела надлежащие антифрод-проверки или нарушила период «охлаждения». Банки, естественно, будут активно отстаивать свою позицию, предоставляя доказательства проведенных проверок и соблюдения всех требований закона, — говорит юрист.
Пострадают ли банки
Объем кредитов с использованием мошеннических схем в масштабах банковской системы небольшой, поэтому явного негативного влияния на доходы банковского сектора это решение не окажет, утверждает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
— Впрочем, в настоящее время проблема мошенничества вышла на серьезный уровень, поэтому такая мера будет стимулировать кредитные организации чаще обновлять свои скоринговые модели и оперативнее распознавать заемщиков, которые действуют под влиянием мошенников«, — рассуждает он.
Как отмечает представитель ПСБ, сами граждане теперь могут минимизировать свои риски, так как с 1 марта 2025 года начнет действовать самозапрет на выдачу кредитов.
С оценкой масштаба проблемы не согласна финансист Макаренко. По ее мнению, от нововведений прежде всего будут страдать именно банки, так как возникнет дополнительная нагрузка на инфраструктуру по проверке и обеспечению периода охлаждения и на риски неотдачи кредита в случае уголовного дела.
— Это расходы как на ПО и IT-инфраструктуру, так и на зарплату высококлассных специалистов по настройке и обслуживанию. При этом банки не пойдут на обращение в суды для возврата средств у мошенников, только если правоохранительные органы их поймают и будет вообще, что получать по суду. Таким образом, нововведение ударит по прибыли, — заключает она.
«Известия» обратились с запросами в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, а также в ряд крупных банков. Минфин перенаправил «Известия» в Банк России. Пресс-служба Банка России на запрос не ответила, но предложила ознакомиться с текстом закона о периоде охлаждения по кредитам и займам. Остальные банки и ведомства к моменту публикации материала не ответили.