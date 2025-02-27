В неоплачиваемом долгу: россиян освободят от выплат по оформленным мошенниками кредитам

С 1 сентября 2025 года вступает в силу закон о введении периода охлаждения для желающих оформить кредит. Также в ряде случаев заемщики получат возможность не выплачивать кредит, если он взят под влиянием мошенников. Во сколько это нововведение обойдется банковскому сектору , разбирались «Известия».

Как это будет работать

Механизм взаимодействия между Центробанком и правоохранительными органами уже прорабатывается, рассказал депутат Госдумы и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. До осени банки и МФО обязаны усовершенствовать свои системы кибербезопасности и начать тщательнее проверять заемщика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если же кредитная организация не выполнила предписаний Банка России — не проверила клиента, не обеспечила период охлаждения, а по итогам расследования возбуждено уголовное дело о хищении — кредитные обязательства по новым нормам следует аннулировать.

— Высокая защита заемщиков от действий мошенников будет способствовать росту их доверия к банковским продуктам и спросу на них. Для самих банков сокращение случаев мошенничества приведет к снижению доли проблемных кредитов, возникших в результате действий злоумышленников. Это положительно отразится на качестве их кредитных портфелей, — заявили «Известиям» в пресс-службе ВТБ.

Исключительно через суд

Возможность не погашать долг, возникший в результате действий мошенников, появится у жертв обмана только в случае возбуждения уголовного дела, указывает руководитель аудиторской и консалтинговой компании «Юстиком» Ирина Кузнецова. «Соответственно, если нет уголовного дела, то платить по кредиту все равно придется», — говорит она.

При этом в период до возбуждения уголовного дела, скорее всего, придется начать погашать долг в надежде на возврат этих средств по решению суда, поясняет заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Ключевым барьером является требование о наличии возбужденного уголовного дела. Это не просто формальность — постановление о возбуждении дела выносится только при наличии достаточных доказательств преступления. При этом необходимо доказать прямую связь между действиями мошенников и оформлением конкретного кредита. Если заемщик просто стал жертвой обмана, но кредит оформлял самостоятельно и осознанно — оснований для освобождения от выплат не возникнет, — согласен бизнес-юрист Макс Лоумен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В то же время, как считает Ирина Кузнецова, у отдельных граждан может возникнуть соблазн использовать закон для неосновательного обогащения. К примеру, договориться о переводе кредитных средств какому-то знакомому в другой город с помощью пары родственников в качестве дроперов, предполагает Юлия Макаренко.

Участник проекта «Экспертная Опора» из Ростова-на-Дону, юрист Мария Головина, напротив, полагает, что «лазейкой это не станет, потому что главное здесь проверки, период охлаждения и возбужденное уголовное дело».

Дьявол в деталях

Итак, жертвы мошенников получают возможность не платить по кредиту, если его выдал банк без соблюдения должных процедур, сходятся во мнении опрошенные эксперты. В то же время дьявол кроется в деталях, считает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

— Во-первых, суд вправе заблокировать «пойманные» деньги, и ими никто не воспользуется. Уголовные дела могут рассматриваться годами. Во-вторых, с кого будут стараться взимать ущерб? Если со злоумышленников, то это утопичная идея. Им выставят счет в миллионы и миллиарды рублей, в зависимости от размаха преступников, но получить их практически невозможно. А в случае предъявления финансовых претензий дроперам — вольным или невольным посредникам — дела рискуют увязнуть в ответных исках, где те также могут потребовать признать себя жертвами, — комментирует аналитик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Технические средства также помогают выявить попытки обмана, отмечает Макс Лоумен. По его словам, современные системы безопасности отслеживают, с какого устройства и IP-адреса оформлялся кредит, анализируют поведение клиента и движение денежных средств.

— Если заем взят с личного устройства заемщика, по его домашнему IP и полученные деньги тратились в обычной для него манере, доказать факт мошенничества будет практически невозможно. Кроме того, заемщику придется подтвердить, что финансовая организация не провела надлежащие антифрод-проверки или нарушила период «охлаждения». Банки, естественно, будут активно отстаивать свою позицию, предоставляя доказательства проведенных проверок и соблюдения всех требований закона, — говорит юрист.

Пострадают ли банки

Объем кредитов с использованием мошеннических схем в масштабах банковской системы небольшой, поэтому явного негативного влияния на доходы банковского сектора это решение не окажет, утверждает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

— Впрочем, в настоящее время проблема мошенничества вышла на серьезный уровень, поэтому такая мера будет стимулировать кредитные организации чаще обновлять свои скоринговые модели и оперативнее распознавать заемщиков, которые действуют под влиянием мошенников«, — рассуждает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как отмечает представитель ПСБ, сами граждане теперь могут минимизировать свои риски, так как с 1 марта 2025 года начнет действовать самозапрет на выдачу кредитов.

С оценкой масштаба проблемы не согласна финансист Макаренко. По ее мнению, от нововведений прежде всего будут страдать именно банки, так как возникнет дополнительная нагрузка на инфраструктуру по проверке и обеспечению периода охлаждения и на риски неотдачи кредита в случае уголовного дела.

— Это расходы как на ПО и IT-инфраструктуру, так и на зарплату высококлассных специалистов по настройке и обслуживанию. При этом банки не пойдут на обращение в суды для возврата средств у мошенников, только если правоохранительные органы их поймают и будет вообще, что получать по суду. Таким образом, нововведение ударит по прибыли, — заключает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» обратились с запросами в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, а также в ряд крупных банков. Минфин перенаправил «Известия» в Банк России. Пресс-служба Банка России на запрос не ответила, но предложила ознакомиться с текстом закона о периоде охлаждения по кредитам и займам. Остальные банки и ведомства к моменту публикации материала не ответили.