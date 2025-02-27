Грузный взгляд: логисты просят ввести льготные кредиты, опасаясь банкротств

Почти треть российских логистических компаний может обанкротиться в 2025 году из-за увеличения расходов на грузоперевозки, подсчитала ассоциация «АвтоГрузЭкс», которая объединяет 18 участников рынка. Они обратились с письмом в правительство с просьбой отсрочить выплату страховых взносов, ввести льготные кредиты и субсидии на зарплаты своим сотрудникам. Это поможет им удержаться на плаву в условиях, когда издержки на перевозки выросли, а число грузов снизилось. В противном случае часть компаний уйдет с рынка, что вызовет повышение стоимости и времени доставки, опасаются эксперты. О том, в каком состоянии сейчас рынок грузоперевозок, — в материале «Известий».

Поддержка для логистов

Российские логистические компании попросили правительство ввести отсрочку страховых взносов, льготные кредиты и компенсацию лизинговых платежей, объясняя необходимость такой меры риском банкротства. С письмом в адрес главы правительства Михаила Мишустина в феврале 2025 года обратилась ассоциация «АвтоГрузЭкс», в которую входит 18 крупных логистических компаний (документ есть в распоряжении «Известий»).

Обращение поступило в Минтранс России и находится на рассмотрении, сказали «Известиям» в ведомстве.

За год себестоимость доставки выросла на 12%, а размер лизинговых платежей — до 27–28%, утильсбора — на 75–80% год к году, рассказал «Известиям» президент «АвтоГрузЭкс» Вадим Филатов со ссылкой на данные ассоциации и сервиса ATI.su.

— Вместе с тем на рынке наблюдается существенный дефицит грузов — индикатор аналитиков ATrucks, который показывает баланс между предложениями и свободным транспортом, снизился на 114 п.п. год к году, и к 3 февраля достиг 77, — отметил он. — Это ниже пандемийного показателя 2020-го. Тарифы на перевозку упали на 19,1% год к году.

В результате повышение себестоимости грузоперевозок, падение объемов и снижение тарифов привело к тому, что деятельность транспортных компаний становится убыточной, констатировал глава ассоциации.

Грузоперевозчики попросили рассмотреть возможность введения меры поддержки для транспортных компаний, включая системообразующие предприятия. «Известия» направили запрос в кабмин и Минтранс с просьбой сообщить, будут ли прорабатываться такие механизмы.

В частности, для сокращения финансовой нагрузки перевозчики предлагают ввести отсрочку платежей по взносам во внебюджетные фонды, а также снизить ставки по ним почти в два раза — до 15,1% сроком на два года.

— Эта мера поддержки поможет уравнять условия по выплате страховых взносов для малого, среднего и крупного бизнеса, а также минимизировать риск дробления крупных предприятий в условиях резкого роста финансовой нагрузки на них, — пояснил гендиректор международной транспортно-логистической компании «Траско» Евгений Шакалида.

Кроме того, нововведение простимулирует многих перевозчиков не только увеличить штат и фонд оплаты труда, но и перейти на выплату официальных заработных плат, добавил глава ГК «ГЛТ» Павел Горбунов.

Дополнительно мера поможет компаниям временно высвободить денежные потоки и направить их на поддержание работы, подчеркнул финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский.

— Спустя два года после того, как рынок адаптируется к новым реалиям, бизнес сможет восполнить эту отсрочку, — сказал он.

Проблемы с лизингом

Логисты просят компенсировать и лизинговые платежи по договорам 2023–2024 годов.

— За два года затраты компаний на лизинговый портфель существенно выросли, особенно на фоне плавающих ставок, — отметил президент АО «ИТЕКО» Евгений Бабаев.

Субсидия, как указано в письме, не должна превышать 30% от размера платежей за отечественную технику и 50% от уплаченного НДС.

— Дополнительно мы обратились с просьбой ввести льготные кредиты на инвестиционные цели по ставке 13,5% сроком до десяти лет и на пополнение оборотного капитала сроком до трех лет. Это позволит игрокам рынка адаптироваться к изменениям и сохранить мощности, избежав банкротства, — подчеркнул Вадим Филатов.

По итогам 2024 года ставки кредитования для бизнеса увеличились на 60% год к году, следует из данных ГК «ГЛТ». По словам Павла Горбунова, пополнение оборотного капитала поможет запустить приостановленное на данный момент обновление автопарков, а значит, избежать устаревания техники и повышения аварийности на дорогах России.

— Плюс компании смогут развивать и масштабировать бизнес в новых регионах, в том числе в странах-партнерах, с которыми у России увеличивается товарооборот, — добавил он.

Кроме того, около 50% расходной части приходится на фонд оплаты труда. С учетом снижения рентабельности бизнеса такие выплаты становятся непосильными.

— В условиях отсутствия мер поддержки компании будут вынуждены сократить штат, — сказал эксперт.

Чтобы избежать этого, «АвтоГрузЭкс» просит предоставить безвозмездные субсидии организациям на сохранение занятости и оплаты труда в расчете трех МРОТ за шесть месяцев работы на каждого сотрудника сроком на два года.

Не менее важно, как отмечают логисты, предоставить гранты для разработки и внедрения российского программного обеспечения в логистике, чтобы настроить автоматизацию процессов и ускорения доставки.

Чем грозит увеличение расходов логистов

Высокая стоимость финансирования и рост издержек, таких как повышение цен на технику, лизинговые платежи и утильсбор, существенно затрудняют работу транспортных компаний, подтвердил ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

— Но несмотря на эти проблемы, в логистике все еще можно зарабатывать, хотя прибыль, вполне возможно, снизилась с высоких уровней до средних, — полагает он. — Отсрочка страховых взносов, льготные кредиты и компенсация лизинговых платежей могут оказать временную поддержку отрасли, позволяя компаниям избежать банкротства и сохранить ликвидность. Это поможет снизить нагрузку на предприятия и даст им возможность адаптироваться к новым условиям, а также продолжить деятельность без резких сокращений или увольнений.

Тем не менее, по словам эксперта, если меры поддержки будут ограничены по времени или не будут достаточно масштабными, то часть рынка, особенно менее адаптированные и слабо капитализированные компании, может не пережить кризис.

— По оценкам экспертов, без должной поддержки до 20–30% компаний может столкнуться с банкротством, что приведет к дефициту транспортных средств и росту цен на логистические услуги, — отметил Игорь Расторгуев.

В условиях отсутствия государственной поддержки ситуация может привести к банкротству не менее 30% игроков уже в этом году, согласился Евгений Шакалида.

— Рынок могут покинуть преимущественно добросовестные игроки, и он деградирует до состояния 20-летней давности, — добавил Евгений Бабаев.

В результате Россия может столкнуться с нехваткой транспортных средств для доставки грузов, повышением тарифов на перевозки не менее чем на 25% и увеличением потребительских цен, резюмировал Вадим Филатов.

Сейчас логисты вынуждены делать свои услуги более индивидуализированными. В том числе за счет тарифов и предложений, чтобы привлечь новых и удержать существующих клиентов. Так, федеральная транспортная компания «Скиф-Карго», например, с осени 2024 года предлагает клиентам полупалетный прайс-лист: торговые сети принимают грузы только на палетах, что позволяет не тарифицировать каждый груз по весу и объему, а учитывать в цене сразу объем товаров в палете высотой не более 1,8 м и не более 650 кг. Но такой прайс выгоден не всем клиентам, например, если объем отгрузок небольшой, поэтому перевозчики благодаря полупалетному прайсу стараются расширить пул клиентов.

— Сегодня это особенно актуально, когда на рынке большое количество предложений от разных логистических компаний, — отметил директор по продажам компании Юрий Коробейников.

ГК «Деловые Линии» для привлечения клиентов расширила направления авиадоставки. В 2024 году их число выросло на 7 тыс., в основном это отдаленные и труднодоступные населенные пункты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Также компания запустила доставку самолетом из Армении и сократила сроки транспортировок по воздуху по более чем 5 тыс. маршрутов по России и в другие страны ЕАЭС.