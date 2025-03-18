В конечном расчете: россиянам без суда списали впятеро больше долгов

В 2024-м в России завершилось почти 36 тыс. процедур внесудебного банкротства — им списали долги на 17,4 млрд рублей , выяснили «Известия». Эта сумма в пять раз больше показателя 2023 года. Причина в том, что механизм расширили на пенсионеров и других получателей соцпособий (например, одиноких матерей). Кроме того, упростили саму процедуру — сейчас людям не нужно приносить справки и подтверждать свое положение , добавили в Минэке. Есть ли в таком резком росте риски для финансовой системы — в материале «Известий».

Как списать долги без суда

Механизм внесудебных банкротств становится более распространенным среди россиян. В 2024 году почти 36 тыс. человек списали долги без суда на 17,4 млрд рублей , рассказали «Известиям» в пресс-службе «Федресурса». Эта сумма оказалась почти в 5,5 раза выше того, что было в 2023-м. Тогда несостоятельными стали 9,3 тыс. человек — им простили задолженности на 3,2 млрд рублей.

При этом более половины процедур в прошлом году прошли люди, получающие пенсии (16 тыс.) и социальные пособия (2,7 тыс.) .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По данным «Федресурса», всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020-го по конец 2024 года стартовали 85 тыс. процедур с суммой долга почти 40 млрд рублей. Из них завершено уже более половины — 54 тыс. процедур с долгом на 24 млрд.

Внесудебная процедура направлена на адресную помощь социально уязвимым гражданам, которые столкнулись с финансовыми трудностями , заявили «Известиям» в пресс-службе Минэка. Этот механизм позволяет освободиться от непосильных долгов только добросовестным гражданам , уточнили в ведомстве.

Справка «Известий» В России существуют два механизма банкротства физлиц: внесудебный и судебный. Первая схема бесплатная и запускается через МФЦ. С ноября 2023 года к этому механизму допущены люди с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей (до этого было от 50 тыс. до 500 тыс. рублей). Вторая позволяет гражданам признать себя несостоятельными через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Эта процедура платная. Прибегнуть к банкротству граждане могут один раз в пять лет.

Сейчас к судебной процедуре прибегают чаще, чем к внесудебной. В 2024-м первым механизмом воспользовались 432 тыс. человек — это на четверть больше показателя прошлого года . Но его рост замедляется. Как пояснил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин, это связано с развитием бесплатной внесудебной процедуры. А также — с эффектом уже высокой базы .

«Известия» спросили кредитные организации о том, как часто клиенты прибегают к процедуре банкротства, однако банки неохотно делятся этой информацией. В «Зените» рассказали, что среди их клиентов отмечены лишь единичные случаи .

Кто может пройти процедуру внесудебного банкротства

Основная причина роста популярности внесудебного банкротства — в том, что оно стало доступным для разных категорий населения , пояснили в пресс-службе Минэка. Там напомнили: с ноября 2023 года механизм расширили на пенсионеров, семей с детьми и всех граждан, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет .

Рост внесудебных банкротств год к году — прямое следствие расширения «воронки», то есть смягчения критериев по избавлению от долгов для новой категории граждан , считает и основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. По его словам, это дало тот прирост, которому сейчас все удивляются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, с лета 2024 года сама процедура внесудебного банкротства стала удобнее , отметили в Минэке. Теперь гражданин может не приносить справки, подтверждающие его соответствие условиям такого процесса — это происходит автоматически через систему межведомственного электронного взаимодействия . То есть теперь этим механизмом воспользовались те граждане, для которых сбор документов о собственном финансовом состоянии в государственных органах был проблематичным .

Увеличение роста внесудебных банкротств в России за последние годы — это спрогнозированное и ожидаемое явление , уверена председатель совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На увеличение числа банкротов по упрощенной схеме отразилось и расширение лимита долга — теперь он составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей (ранее — от 50 тыс. до 500 тыс.), добавила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Также сыграло роль то, что люди стали больше знать о процедуре.

При этом не стоит забывать и о минусах внесудебного механизма избавления от долгов , подчеркнула эксперт. Так как п осле процедуры гражданин не сможет в ближайшие пять лет получить новый кредит, а также занимать руководящие должности: в банках и страховых компаниях в течение пяти лет, в других — трех лет .

Есть ли риск для экономики от роста внесудебных банкротств

Система переварила изменения, вступившие в силу в 2023–2024 годах, считает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Однако, по его оценкам, суммы подпадающие под эти банкротства, микроскопические по меркам российской финансовой системы. Для сравнения, на конец 2024-го общий объем ссуд россиянам превысил 38 трлн рублей , писали ранее «Известия». Поэтому говорить о значимых рисках не приходится, констатировал эксперт.

У внесудебного банкротства много плюсов: снижение нагрузки на арбитражные суды и арбитражных управляющих, фиксированный шестимесячный срок процедуры без возможности продления, минимальные издержки для должника , подчеркнула Валерия Герасименко из Национального центра реструктуризации и банкротства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В то же время всё это может негативно отразиться на финансовой системе, если популярность механизма привлечет граждан, злоупотребляющих своими правами — например, изначально не соответствующих требованиям . В таком случае, кредиторы должника могут обратиться в суд с заявлением о банкротстве, что, наоборот, добавит работы органам юстиции, МФЦ и другим институтам.

По мнению Эльмана Мехтиева, настоящим риском для финансовых институтов сейчас можно считать другой аспект — резкий рост количества «раздолжнителей» . Они создают не только гораздо больший поток таких заявлений, но и часто получают от должников суммы, значительно превышающие задолженность по кредиту , указал он. Так что лучше осведомлять людей, что они могут списать долги без суда сами, без посредников.

Что будет со списанием долгом без суда в будущем

«Известия» обратились в БКИ с просьбой оценить число сегодняшних должников, потенциально подпадающих под условия внесудебного механизма. В «Национальном бюро кредитных историй» сказали, что оценок по количеству вероятных дефолтов нет . По словам директора по маркетингу организации Алексея Волкова, последние несколько месяцев показывают, что в результате жесткой политики ЦБ доля заемщиков с показателем долговой нагрузки выше 50% начала снижаться .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Если учитывать, что эта категория несет наибольшие риски несостоятельности, можно ожидать оздоровления ситуации. Тем более что за 2024-й доля «плохих» розничных кредитов не повысилась, сохранившись на уровне 4,6%, а за последний год банки серьезно ужесточили подход к оценке потенциальных клиентов .