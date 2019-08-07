Опубликовано видео с места падения автобуса в обрыв под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места падения рейсового автобуса с пассажирами в обрыв под Новороссийском.

Инцидент произошел вечером 7 августа. Автобус Hyundai, принадлежащий санаторию Федеральной налоговой службы (ФНС) «Эллада», перевозил 42 человека. На трассе он столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg, перевернулся и слетел в кювет. Пострадали порядка 30 человек, среди них пятеро детей. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

По состоянию на 23:40, по данным «Известий», два человека погибли (мужчина и женщина). На месте работают 22 бригады спасателей. Проводится эвакуация 21 пострадавшего, в том числе пятерых детей, в городскую больницу №1 Новороссийска.

Работы по извлечению пострадавших продолжаются.

По данным ТАСС, погибли трое пассажиров.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и медики.