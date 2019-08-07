Прямой эфир

Опубликовано видео с места падения автобуса в обрыв под Новороссийском

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места падения рейсового автобуса с пассажирами в обрыв под Новороссийском.

Инцидент произошел вечером 7 августа. Автобус Hyundai, принадлежащий санаторию Федеральной налоговой службы (ФНС) «Эллада», перевозил 42 человека. На трассе он столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg, перевернулся и слетел в кювет. Пострадали порядка 30 человек, среди них пятеро детей. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое.

По состоянию на 23:40, по данным «Известий», два человека погибли (мужчина и женщина). На месте работают 22 бригады спасателей. Проводится эвакуация 21 пострадавшего, в том числе пятерых детей, в городскую больницу №1 Новороссийска.

Работы по извлечению пострадавших продолжаются.

По данным ТАСС, погибли трое пассажиров.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Новороссийском экскурсионный автобус с туристами сорвался с обрыва
Сорвавшийся с обрыва под Новороссийском автобус принадлежал санаторию ФНС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017