Прямой эфир

Под Новороссийском экскурсионный автобус с туристами сорвался с обрыва

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под новороссийском экскурсионный автобус с туристами сорвался с обрыва. Есть тяжело раненные и погибшие. Об этом 7 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

До этого стало известно, что авария произошла в среду вечером на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Транспортное средство столкнулось с двумя автомобилями. Шесть человек удалось спасти Всего в нем находилось 42 человека.

По имеющейся информации, спасатели извлекли из автобуса трех погибших, в том числе двух детей. Остальные пострадавшие заблокированы в искореженном автобусе.

На место инцидента выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, главные внештатные специалисты и бригады санавиации. Также отмечается, что месте ДТП работают десять бригад скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Долгопрудном два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Сахалине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017