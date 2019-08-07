Под новороссийском экскурсионный автобус с туристами сорвался с обрыва. Есть тяжело раненные и погибшие. Об этом 7 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

До этого стало известно, что авария произошла в среду вечером на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Транспортное средство столкнулось с двумя автомобилями. Шесть человек удалось спасти Всего в нем находилось 42 человека.

По имеющейся информации, спасатели извлекли из автобуса трех погибших, в том числе двух детей. Остальные пострадавшие заблокированы в искореженном автобусе.

На место инцидента выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, главные внештатные специалисты и бригады санавиации. Также отмечается, что месте ДТП работают десять бригад скорой помощи.