Прямой эфир

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек, пострадавших после падения пассажирского автобуса с обрыва под Новороссийском, находятся в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы 44 человека, сообщили 8 августа в администрации города.

По последним данным, в ДТП погибли три человека, в том числе двое детей.

«В Первой городской больнице находится сейчас 44 человека. Из них пять человек в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский произошло столкновение автобуса Hyundai и Volkswagen Touareg.

Предварительно, причиной падения автобуса с обрыва стала потеря управления его водителем в результате столкновения с внедорожником.

Согласно проведенной медэкспертизе, водители обоих транспортных средств были трезвы. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК опубликовал предварительные выводы о ДТП под Новороссийском
Названа предварительная причина падения автобуса с обрыва под Новороссийском

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017