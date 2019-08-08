Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

Пять человек, пострадавших после падения пассажирского автобуса с обрыва под Новороссийском, находятся в тяжелом состоянии. Всего госпитализированы 44 человека, сообщили 8 августа в администрации города.

По последним данным, в ДТП погибли три человека, в том числе двое детей.

«В Первой городской больнице находится сейчас 44 человека. Из них пять человек в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Вечером 7 августа на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский произошло столкновение автобуса Hyundai и Volkswagen Touareg.

Предварительно, причиной падения автобуса с обрыва стала потеря управления его водителем в результате столкновения с внедорожником.

Согласно проведенной медэкспертизе, водители обоих транспортных средств были трезвы. Возбуждено уголовное дело.