СК опубликовал предварительные выводы о ДТП под Новороссийском

Следственный комитет опубликовал предварительные выводы о ДТП под Новороссийском. По версии криминалистов, водители автобуса и внедорожника были трезвыми. Об этом 8 августа сообщает «РИА Новости».

Автобус столкнулся с внедорожником Volkswagen вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Причиной ДТП стало желание водителя Volkswagen обогнать автобус. В тот момент, когда обгон осуществить не получилось, он зацепил автобус, водитель второго не справился с управлением, и в итоге оба транспортных средства рухнули с обрыва.

В результате инцидента погибли трое людей, еще 42 человека получили травмы и ранения различной степени тяжести. Их доставили в больницы. Следственный комитет в связи с дорожным происшествием возбудил уголовное дело из-за гибели нескольких человек.