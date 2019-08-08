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Очевидцы рассказали о падении автобуса с обрыва в Новороссийске

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Фото: vk.com/Новороссийск Онлайн
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Очевидцы рассказали подробности об опрокидывании пассажирского автобуса в обрыв под Новороссийском.

Авария произошла вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский.

По словам свидетелей происшествия, автобус Hyundai столкнулся с внедорожником Volkswagen и вылетел с дороги.

Глубина обрыва, по данным МЧС, составила порядка 30 м.

«Пока стояли живым оказывали медицинскую помощь и увозили, очень много детей», - рассказала собеседница РЕН ТВ Ирина.

Еще один очевидец ДТП отметил, что автобус был полным.

«Автобус на посту ДПС Верхнебаканском через отбойники улетел вниз через железнодорожный переезд. Наверняка, уйма жертв. Скорые летают одна за другой. Пожарные, МЧСники, дела плохи», - отметил он.

По последним данным, в автобусе находились 42 человека. Пострадали порядка 30, в том числе пятеро детей. 21 человек госпитализирован, двое в тяжелом состоянии. Погибли четыре человека.

На месте работают 22 бригады скорой помощи, МЧС и полиция.

Предварительно, причиной падения автобуса с обрыва стала потеря управления его водителем в результате столкновения с другим авто.

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