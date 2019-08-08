СМИ опубликовали список погибших в ДТП под Новороссийском

Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал список погибших в аварии под Новороссийском, где столкнулись автобус и внедорожник. Жертвами ДТП стали три человека, они находились в иномарке и приходились друг другу родственниками:

Оксана Орлова, 1979 г.р.,

Илья С., 2002 г.р.,

София С., 2009 г.р.

В автомобиле также находился еще один ребенок, ему три года. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, он выжил, его состояние оценивается как тяжелое. Пол ребенка не сообщается.

Также в аварии пострадали еще 44 человека, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Автобус Hyundai и внедорожник Volkswagen Touareg столкнулись на 16-м км автодороги Новороссийск–Керченский вечером 7 августа. В результате обе машины рухнули с обрыва. Известно, что в момент аварии в автобусе находились 11 детей, им и другим потерпевшим оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за неудачного маневра — при попытке обгона внедорожник зацепил автобус, водитель которого не справился с управлением. Однако источник «РИА Новости» в правоохранительных органах Краснодарского края утверждает, что водитель Hyundai мог заснуть за рулем, из-за чего машину повело влево и она сбила Volkswagen Touareg.

Известно, что оба водителя были трезвы. Возбуждено уголовное дело.