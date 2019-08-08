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Таксист насмерть сбил полицейского в Челябинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Водитель автомобиля такси сбил сотрудника правоохранительных органов в Челябинске. Как пишет портал Ura.ru, полицейский скончался.

ДТП произошло в ночь на 8 августа возле дома №25 на улице Новороссийской. В ГУ МВД по региону заявили, что сотрудник ППС находился при исполнении.

«Увидев на другой стороне проезжей части потасовку между нетрезвыми гражданами, он (полицейский — ред.) побежал туда. В условиях плохой видимости его сбила машина Renault Logan, которой управлял 32-летний водитель», — заявили в пресс-службе главка.

Полицейский скончался на месте. Другие подробности происшествия не приводятся, обстоятельства выясняются.

Накануне вечером на 16-м км автодороги Новороссийск — Керченский столкнулись автобус и внедорожник. Погибли три человека, в том числе двое детей. Госпитализированы 44 пострадавших, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

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