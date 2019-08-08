В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины

В Лос-Анджелесе американский актер Дэнни Трехо, известный своей ролью в фильме «Мачете», помог спасти младенца из перевернувшейся машины. Об этом 7 августа сообщил телеканал abc7.

Актер смог пролезть в перевернувшийся автомобиль с одной стороны и попытался отстегнуть ремень безопасности на детском кресле. Однако у него ничего не получалось, пока на место не подоспела одна из очевидиц и не помогла с другой стороны отстегнуть злополучный ремень.

«Я пытался вытащить младенца, но не мог расстегнуть ремень. Она проникла внутрь, расстегнула ремень, а я достал ребенка», — рассказал Трехо.

Он также поделился, что в машине кроме ребенка находилась и пожилая женщина, и не исключил, что причиной ДТП мог быть проезд одного из автомобилей на красный свет светофора.

Трое пострадавших в этом ДТП были доставлены в больницу, и сейчас их жизни ничего не угрожает.

6 августа стало известно, что в Бельгии парализованная женщина шесть дней выживала в закрытой машине.