Прямой эфир

В США актер Дэнни Трехо помог спасти ребенка из разбившейся машины

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Лос-Анджелесе американский актер Дэнни Трехо, известный своей ролью в фильме «Мачете», помог спасти младенца из перевернувшейся машины. Об этом 7 августа сообщил телеканал abc7.

Актер смог пролезть в перевернувшийся автомобиль с одной стороны и попытался отстегнуть ремень безопасности на детском кресле. Однако у него ничего не получалось, пока на место не подоспела одна из очевидиц и не помогла с другой стороны отстегнуть злополучный ремень.

«Я пытался вытащить младенца, но не мог расстегнуть ремень. Она проникла внутрь, расстегнула ремень, а я достал ребенка», — рассказал Трехо.

Он также поделился, что в машине кроме ребенка находилась и пожилая женщина, и не исключил, что причиной ДТП мог быть проезд одного из автомобилей на красный свет светофора.

Трое пострадавших в этом ДТП были доставлены в больницу, и сейчас их жизни ничего не угрожает.

6 августа стало известно, что в Бельгии парализованная женщина шесть дней выживала в закрытой машине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП под Новороссийском погибли три человека
Названы основные причины ДТП с участием мотоциклистов в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017