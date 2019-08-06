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В Бельгии парализованная женщина шесть дней выживала в закрытой машине

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Фото: Depositphotos
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В Бельгии парализованная женщина шесть дней выживала в закрытой машине. Об этом сообщил портал RTBF.

Инцидент произошел после того, как бельгийка Корин Бастида не смогла справиться с управлением и попала в аварию недалеко от города Льеж. Женщина повредила позвоночник, поэтому ее парализовало и она не смогла выбраться из салона.

Друзья и родственники пытались дозвониться Корин, но она не могла поднять трубку. Пострадавшая неоднократно пыталась покинуть «место заточения», однако ей лишь удалось открыть дверь машины ногой.

«Мне было невыносимо трудно лежать на кусочках стекла. Я пыталась подняться, но чувствовала, будто моя спина разрывается», — поделилась она.

Отмечается, что в транспортном средстве не было ни воды, ни еды. Поэтому женщина выживала с помощью дождевой воды, а для ощущения влаги во рту жевала мокрую веточку.

Корин нашла ее знакомая. Она сразу же вызвала скорую, и пострадавшую доставили в больницу. На данный момент женщина перенесла несколько операций и находится под наблюдением врачей.

26 июня сообщалось, что в Туве мужчина со сломанным позвоночником смог выжить после того, как месяц пролежал в берлоге медведя.

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