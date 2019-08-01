Капитан рассказал о спасении потерявшей ход в Белом море яхты

Капитан научно-исследовательского судна (НИС) «Академик Николай Страхов» Леонид Сазонов рассказал «Известиям» подробности спасения яхты «Крейсер», потерпевшей бедствие в водах Белого моря.

Его судно первым пришло на помощь яхте и сопровождало ее до прибытия научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», которое взяло «Крейсер» на буксир по пути в Архангельск.

Яхта вышла в море 30 июля вопреки неблагоприятному прогнозу. Судно держало курс на Новую Землю, однако в районе Горла Белого моря у него вышел из строя двигатель и лодка потеряла управление. На борту находились два члена экипажа и четыре сотрудника заповедника «Русская Арктика».

«Академик Николай Страхов»

Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» вышло из Архангельска на переход в Калининград 29 июля. Была ветреная погода и неспокойное море. К утру 30 июля «Страхов» пробивался к выходу из Горла Белого моря в Баренцево.

«В шесть утра 30 июля на траверзе островка Сосновский по УКВ мы услышали вызов бедствия с яхты «Крейсер», по координатам совсем рядом. Яхту дрейфовало на якоре с намоткой на винте. Близкие беломорские берега в таких случаях моряков не радуют — неуправляемое судно штормовым ветром может выбросить на отмель и раздробить о камни в считаные минуты многометровой волной наката. Шансов выжить мало», — рассказал капитан судна.

По его словам из современных технических средств у яхтсменов при себе были лишь УКВ-рация и GPS-навигатор. Из-за высоких волн радар не замечал яхту. Обнаружить ее удалось, лишь подойдя вплотную по координатам.

«Признаки бедствия очевидны — на носовом штаге ветер треплет обрывки стакселя. Вышли через спутник на связь с морским координационно-спасательным центром в Архангельске. Доложили о ситуации и получили распоряжение оставаться в районе бедствия, оказывать помощь яхте и быть координатором на месте спасательной операции», — отметил морской капитан.

Шторм

Из-за шторма движение в Горле Белого моря почти прекратилось. Ни о каких специализированных спасательных судах береговой центр не сообщил. Для авиации погода на ближайшие сутки также оказалась нелетная.

Спустить катер и забрать людей на борт в такую погоду оказалось невозможно. Капитан «Академика Николая Страхова» принял решение попытаться взять яхту на буксир и отвести в безопасное место. Однако оба линемета на судне дали осечку (линемет предназначен для подачи проводника буксирного троса с одного судна на другое). В результате остался только вариант подать трос вручную.

«Ветер 25–30 м/с, с частыми порывами. Яхту бросает на волнах, судно сильно раскачивает, когда оно стопорит ход, и его разворачивает лагом к волне. Сильный дождь и очень слабая видимость», — описал обстановку в районе спасательной операции Сазонов.

Экипажи судна и яхты попытались попасть тросом на корму друг друга. Одна из таких попыток увенчалась успехом, однако позже буксирную линию обрезало о стальной угол при рывках на волне.

«Во время последней такой попытки яхту порывом ветра и волной прижало к левому борту судна, мачта прошлась по шлюпке, срезала найтовы, шлюпка начала раскачиваться и биться о конструкции шлюпбалок», — рассказал капитан морского судна.

Волнение на море усилилось. В итоге попытки взять яхту на буксир были прекращены, и «Страхов» начал просто сопровождать судно, пытаясь не потерять с ним визуальный контакт.

Потеряли, нашли и спасли

Из-за сильного дождя яхту без освещения стало не видно. Однако яхтсмены по радио сообщили, что наблюдают «Академика Николая Страхова» благодаря палубному освещению на судне. Позднее радиосвязь с «Крейсером» пропала.

Судно начало ходить поперек предполагаемой линии дрейфа яхты галсами, пытаясь обнаружить ее в редких просветах, но безрезультатно.

Ближе к вечеру 30 июля береговой пограничный пост мощным радаром засек неопознанную цель ближе к берегу. Видимость слегка улучшилась. Судно подошло к дрейфующей яхте на дистанцию кабельтова (около 185 м) и продолжило следить за ней в лучах прожекторов.

Вскоре спасательный центр передал сообщение, что со стороны Баренцева моря в район спасательной операции по пути в Архангельск следует НИС «Профессор Молчанов», который по подходе поступает в распоряжение «Академика Николая Страхова».

Волнение на море стало утихать, и следить за яхтой начал подошедший «Профессор Молчанов», сказал капитан Сазонов.

«Под утро 31 июля ветер ослабел, стало возможно безопасно подойти к яхте и завести буксирную линию. Уступаем почетное право спасителя «Профессору Молчанову». Он дотащит яхту по пути до Архангельска, а мы в шесть утра по распоряжению центра заканчиваем участие в спасательной операции и вольны следовать по назначению. Ровно сутки адреналина и бессонницы», — заключил он.

Научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов» спустили на воду в 1985 году. С 2015 года судно находится в оперативном управлении Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН. Судно длиной 75,5 м и шириной 14,7 м имеет водоизмещение 2,6 тыс. т.