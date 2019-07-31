Экипаж грузового судна спас дрейфовавшего три дня в Тихом океане австралийца

Экипаж шедшего из Новой Зеландии грузового судна спас бывшего австралийского инженера Энтони Маккракена, который на протяжении трех дней дрейфовал в Тихом океане. Об этом 29 июля сообщает ABC News.

Он рассказал, что его судно получило сильные повреждения во время шторма. На протяжении нескольких дней мужчина подавал сигналы бедствия, но никто не откликнулся. Отмечается, что вода постепенно затопляла поврежденное судно австралийца.

Спасенный мужчина перевозил генераторы, машинки для шитья и другое оборудование для общественной больницы на Соломоновых островах, где он трудится волонтером. Кроме того, во время шторма были утрачены лекарства стоимостью $30 тыс.

В октябре 2017 года две девушки из Гонолулу и две собаки были спасены кораблем ВМС США в 900 милях юго‐восточнее берегов Японии после почти пятимесячного дрейфа в Тихом океане. Весной девушки отправились в вояж из Гонолулу на Таити. В результате шторма двигатель яхты вышел из строя, но путешественницы решили продолжить путь.

Спустя два месяца они начали подавать сигналы бедствия, однако никаких судов в непосредственной близости с яхтой не было.Только 24 октября тайваньские рыбаки наткнулись на мореплавательниц и сообщили на американскую базу на Гуаме.