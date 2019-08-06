Названы основные причины ДТП с участием мотоциклистов в Москве

За семь месяцев 2019 года в Москве произошло около 400 аварий с участием мотоциклистов, в которых погибли 26 человек. Об этом 6 августа сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«Основные причины, по которым происходят аварии с участием мотоциклистов — превышение ими скорости и невнимательность водителей автомобилей», — сообщили агентству в ведомстве.

Кроме того, участились случаи наезда на пешеходов мотоциклистами. За последние семь месяцев произошло 25 таких ДТП.

25 июля стало известно, что в Московской области камеры видеофиксации нарушений развернут по направлению движения транспортного потока, чтобы они могли распознавать госномера мотоциклов, водители которых нарушают ПДД.

На сегодняшний день дорожные камеры направлены против движения потока, поэтому фиксируют госномер, расположенный только спереди транспортного средства. У мотоциклов номерная табличка размещена сзади.