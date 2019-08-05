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Mitsubishi представил в России новую версию кроссовера Outlander

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Фото: mitsubishi-motors.ru
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Японский автопроизводитель Mitsubishi начинает продажи на российском рынке новой комплектации кроссовера Outlander с комбинированным салоном бежевого цвета. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает пресс-служба брэнда.

Отмечается, что опция с бежевым салоном будет доступна только для комплектации Ultimate c 2,4-литровым бензиновым двигателем, автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Первые кроссоверы с комбинированным салоном бежевого цвета появятся в российских дилерских центрах в августе этого года.

Стоимость новой комплектации составит 2 330 000 рублей без учета доплаты за цвет.

25 июля сообщалось, что компания Mitsubishi представила в Таиланде обновленный внедорожник Pajero Sport.

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