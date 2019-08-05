Chery назвал цены и комплектации кроссовера Tiggo 4

Китайский автопроизводитель Chery представил в России новый кроссовер Tiggo 4. Об этом говорится в официальном сообщении, оказавшемся в распоряжении «Известий» 5 августа.

Машина построена на платформе T1X. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4318 мм, 1831 мм и 1662 мм соответственно. Колесная база — 2610 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 л. Клиренс у Chery Tiggo 4 равен 190 мм. Кузов машины сделан из оцинкованной стали, обладающей высокой стойкостью к коррозии.

Кроссовер оснащается двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с. Коробки передач — механическая и вариатор. В смешанном цикле автомобиль потребляет 6,4 л топлива на 100 км.

В России Chery Tiggo представлен в трех комплектациях — Start, Comfort и Techno.

В базовую версию Start входят 17-дюймовые литые диски, задние датчики парковки, обогрев передних сидений, система контроля давления и температуры в шинах, функция помощи при экстренном торможении, регулятор тормозных сил в повороте, система снижения вероятности опрокидывания, датчик света, дистанционное управление открытием двери багажника и модуль системы ЭРА-ГЛОНАСС. Стоимость такой версии составляет 899 900 рублей.

Средняя комплектация Comfort оснащена камерой заднего вида, датчиком превышения заданной скорости, круиз-контролем, обогревом лобового стекла и форсунок, кожаным многофункциональным рулевым колесом, мультимедийной системой с цветным девятидюймовым сенсорным дисплеем. Цена данного автомобиля у дилеров — 949 900 рублей.

Топовая комплектация с 18-дюймовыми легкосплавными дисками, обогревом руля и лобового стекла, системой распознавания жестов, системой бесключевого доступа в салон, кожаными сиденьями, электрической регулировкой водительского кресла обойдется в 999 900 рублей.

19 апреля сообщалось, что в 2020 году на российском рынке появится новый премиальный кроссовер Chery Exeed.