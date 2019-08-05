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Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье в I полугодии

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Фото: TASS/Igor Soban/PIXSELL
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Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам первого полугодия 2019 года. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба страховщика.

Отмечается, что рейтинг составлен на основе анализа обращений клиентов фирмы, чьи машины застрахованы по каско.

Первое место в рейтинге заняла модель Toyota Land Cruiser. Частота угонов этой машины составила 1,09%. Второе место занял кроссовер Toyota Land Cruiser Prado с показателем 1%. На третьем месте находится модель Skoda Octavia — 0,88%. Замыкают пятерку лидеров Lexus LX (0,76%) и Toyota Camry (0,71%).

Кроме того, в рейтинге оказались Hyundai Solaris (0,3%), Lexus RX (0,18%) и Toyota RAV4 (0,17%).

14 июля сообщалось, что по итогам продаж в первом полугодии 2019 года самой продаваемой машиной в России стала модель Kia Rio.

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