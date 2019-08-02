Renault Duster оснастили новым экономичным двигателем

Компания Renault оснастила европейскую версию кроссовера Duster новым мотором. Об этом 2 августа сообщает Autonews.

Отмечается, что модель получила 1,0-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 100 л.с.

С новым мотором Duster разгоняется до 100 км/ч за 12,5 с. Средний расход топлива составляет 5,6 л. на 100 км пути. Двигатель будет устанавливаться исключительно на переднеприводные версии кроссовера.

Появится ли новая версия Duster в России, не сообщается.

28 марта сообщалось, что Renault представил в России кроссовер Duster в специальной серии Adventure.

Автомобиль получил защитные пластиковые накладки колесных арок, боковые молдинги темного цвета с надписью Duster, черные 16-дюймовые легкосплавные диски серии Cyclade, а также шильдики с названием спецверсии.