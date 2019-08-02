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Maserati выпустит 500-сильный компактный кроссовер

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Фото: Global Look Press/Marco Destefanis/ZUMAPRESS
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Итальянская компания Maserati планирует в 2022 году вывести на мировой автомобильный рынок новый компактный кроссовер. Об этом 2 августа сообщает Motor1.

По данным издания, в модельной линейке фирмы новинка расположится на ступеньку ниже «паркетника» Levante и составит конкуренцию таким моделям, как Porsche Macan и Audi SQ5.

Отмечается, что серийная версия автомобиля будет построена на новой модульной платформе Giorgio. Длина кроссовера Maserati составит 4,7 тыс. мм. Модель оснастят 2,9-литровым бензиновым турбомотором мощностью 500 л.с. Привод — задний или полный.

12 февраля сообщалось, что Maserati собирается выпустить новый суперкар Alfieri. Производство машин в кузовах купе и кабриолет с гибридными силовыми установками наладят на заводе в Модене (Италия), а первые серийные автомобили появятся у дилеров марки во второй половине 2021 года.

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