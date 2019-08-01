Тюнеры доработали кроссовер Skoda Kodiaq RS

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline представили доработанную версию кроссовера Skoda Kodiaq RS, которая будет выпущена ограниченным тиражом. Об этом 1 августа сообщает Motor1.

По данным издания, инженеры компании увеличили мощность двухлитрового турбодизельного двигателя с 236 до 267 л.с. Добиться таких результатов удалось за счет установки фирменного блока управления силовым агрегатом AEC. От 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 6,8 с.

Кроме того, у кроссовера появилась заниженная подвеска, черные колесные диски и шильдик ABT на задней двери.

Стоимость Skoda Kodiaq RS от ABT Sportsline пока не известна.

30 июля сообщалось, что немецкое тюнинг-ателье Alpina, специализирующееся на доработке автомобилей BMW, планирует выпустить в 2020 году флагманский кроссовер XB7.