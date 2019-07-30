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Alpina выпустит новый кроссовер в 2020 году

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Фото: motor1.com
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Немецкое тюнинг-ателье Alpina, специализирующееся на доработке автомобилей BMW, планирует выпустить в 2020 году флагманский кроссовер XB7. Об этом 30 июля пишет Motor1.

На сегодняшний момент автомобиль проходит испытания на дорогах общего пользования, а также на гоночной трассе Нюрбургринг (Германия).

Судя по изображениям, машина получит новую решетку радиатора, иной передний бампер и 20-дюймовые колесные диски. Также у кроссовера появятся доработанная подвеска, новая выпускная система и аэродинамический обвес.

На европейском рынке автомобиль будет продаваться с трехлитровым дизельным мотором мощностью 394 л.с. В Америке машину предложат с 600-сильным бензиновым турбодвигателем объемом 4,4 л.

27 июня сообщалось, что специалисты тюнинг-ателье ABT Sportsline представили версию кроссовера Audi SQ2 с мощным мотором.

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