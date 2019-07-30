Porsche представил два новых спорткара

Немецкий автопроизводитель Porsche выпустил купе и кабриолет 911 Carrera нового поколения.

Как сообщает 30 июля пресс-служба бренда, обе модели получили трехлитровый шестицилиндровый двигатель с двумя турбинами. Его мощность составляет 385 л.с. Мотор работает вместе с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Купе Porsche 911 Carrera может разгоняться до 100 км/ч за 4,2 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 293 км/ч, а средний расход топлива не превышает 9 л на 100 км.

В список стандартного оборудования входит информационно-развлекательная система с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем, система Porsche Wet Mode, которая распознает мокрые дороги и регулирует системы стабилизации и тяги автомобиля для улучшения его устойчивости, 19- и 20-дюймовые легкосплавные колесные диски (спереди и сзади соответственно), а также мощные тормоза.

В Германии Porsche 911 Carrera можно купить по цене от €104 655 (7,4 млн рублей).

28 июня сообщалось, что Porsche опубликовал официальные тизеры четырехдверного электрического спорткара Taycan, которые дают представление о том, как будет выглядеть серийный автомобиль. Публичная премьера новинки состоится на автосалоне во Франкфурте (Германия) в сентябре 2019 года.