На ГАЗе разработают беспилотную «Газель»

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) ведет разработку новой версии автомобиля «Газель» с автономным управлением. Об этом 30 июля сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«Беспилотные «Газели NEXT» проходят испытания на специально подготовленном полигоне, а также на территории завода», — рассказал сотрудник предприятия.

Кроме того, на ГАЗе ведется разработка автомобилей с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems). Компания планирует оборудовать свои машины такими системами для повышения безопасности и комфорта вождения, уточняет «Федеральное агентство новостей».

13 марта сообщалось, что на ГАЗе началось серийное производство новых фургонов и микроавтобусов «Газель NEXT» со сверхдлинной колесной базой.

По сравнению с базовой моделью, объем кузова в новом фургоне увеличен на 15% — с 13,5 до 15,5 куб. м, а вместимость микроавтобуса выросла до 22 пассажирских мест (19 сидячих и три стоячих места) при сохранении прежнего расстояния между креслами.