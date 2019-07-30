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УАЗ приступил к финальным тестам внедорожника Patriot с «автоматом»

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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Ульяновский автомобильный завод приступил к заключительным тестам модели «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 30 июля.

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Финал ресурсного теста начнется в Ульяновске. За две с половиной недели несколько машин с АКПП должны проехать более 10 тыс. км.

На внедорожник «УАЗ Патриот» будет устанавливаться шестиступенчатая автоматическая трансмиссия Powerglide 6L50. Ресурс коробки передач составит 200 тыс. км. Также модель получит модернизированный 2,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с.

Отмечается, что при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч «УАЗ Патриот» с АКПП потребляет на 2 л топлива меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

29 июля стало известно, что стоимость базовой версии внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач составит 1 035 000 рублей, а топовый вариант обойдется российскому покупателю уже в 1 300 000 рублей.

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