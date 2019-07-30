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Названы самые популярные машины с пробегом в России по итогам июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В июне 2019 года на российском рынке было реализовано 457,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 4,8% меньше результата годичной давности. Об этом 30 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самым популярным автомобилем на вторичном рынке стал Ford Focus, предпочтения которому в первый летний месяц отдали 11,6 тыс. россиян — на 3% меньше, чем в июне 2018-го. Второе место занимает отечественная модель Lada 2114, объем продаж которой упал на 10,6% и составил 11,5 тыс. единиц. На третьем месте находится седан Lada 2107: в июне обладателями таких подержанных автомобилей стали 10,2 тыс. россиян, что на 13,4% меньше, чем в прошлом году.

В топ-10 рынка легковых автомобилей с пробегом в июне 2019 года также вошли: Hyundai Solaris (9,6 тыс. ед.; +9,2%), Kia Rio (8,9 тыс. ед.; +12,9%), Toyota Corolla (8,9 тыс. ед.; −7%), Lada 2170 (8,4 тыс. ед.; −7,9%), Lada 2110 (7,9 тыс. ед.; −15,7%), Toyota Camry (7 тыс. ед.; −4,5%) и Lada 4×4 (6,9 тыс. ед.; −8,3%).

12 июля сообщалось, что по итогам первых пяти месяцев 2019 года россияне приобрели 562 тыс. подержанных машин отечественных марок, что на 4,3% меньше, чем годом ранее.

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